„Bist du wahnsinnig? Wie kannst du das machen?“. So beschreibt Anton Narnhofer die Reaktionen seiner Eltern und Kollegen bei der Voest, als er ihnen eröffnet, dass er studieren will. Damals war er 24 Jahre alt. In seiner Heimatgemeinde Miesenbach bei Birkfeld in der Oststeiermark hatte Narnhofer nie einen Beruf erlernt. Seit 16 Jahren arbeitete er, zuerst als Milchkontrolleur, dann als Hilfsarbeiter bei der Zellulosenfabrik Niklasdorf und der Voest in Kindberg. Zum ersten Mal in die Landeshauptstadt kam er mit 18.