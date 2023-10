Es ist ein kurioser Fall, der zum Glück ohne Verletzte blieb. Ein 28-Jähriger legte in der Nacht auf Sonntag mitten im Kalcherkogel Tunnel auf der A2 kurz vorm Packsattel den Retourgang ein und fuhr so wieder aus dem Tunnel heraus. Daraufhin wurde die Tunnelkette (Kalcherkogel, Mitterberg, Herzogberg) mir Rotlicht gesperrt - der 28-Jährige ignorierte aber sämtliche Sperren und fuhr Richtung Wien weiter.

Bei der Abfahrt Steinberg konnte ihn die Autobahnpolizei gegen 0.15 Uhr anhalten. Der Lenker "wirkte sehr verwirrt und gab keine schlüssigen Wortmeldungen von sich", heißt es seitens der Polizei.

Deutsche fuhr ohne Führerschein mit gestohlenem Pkw nach Bibione

Wie sich herausstellte, stammte der 28-Jährige aus Deutschland und war ohne gültigen Führerschein unterwegs. Mehr noch: Er hatte in Deutschland den Pkw, mit dem er unterwegs war, vor einigen Tagen gestohlen und war damit nach Bibione in Italien gefahren. Dort hatte er wiederum ein deutsches Kennzeichen von einem anderen Auto abmontiert und auf "seinem" Pkw angebracht. So wollte er wieder zurück nach Deutschland fahren. Die Originalkennzeichen befanden sich noch im Fahrzeug.

Der Deutsche, der zuvor bereits im Tauerntunnel die Tunnelwand touchiert haben dürfte, wurde zunächst festgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz dann auf freiem Fuß angezeigt. Die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg wird eine Anzeige wegen der Verwaltungsübertretungen vorbereiten.

Der gestohlene Pkw wurde sichergestellt und wird von seinem Besitzer in den kommenden Tagen persönlich abgeholt. Die gestohlenen Kennzeichen werden dem Besitzer zugeschickt.