Die Liebe für das Obst und die Landwirtschaft ist es, was Andrea Kessler-Dietl (34) und Jenifer Pöschl (32) eint. Wenn auch in unterschiedlichen Formen. Denn während sich Kessler-Dietl dem Wein verschrieben hat, setzt Pöschl auf den regionalen Obstanbau. Eine weitere Gemeinsamkeit, die die beiden seit gestern Abend teilen ist der Titel der Hofheldin 2023. Mit der Auszeichnung sollen Frauen aus landwirtschaftlichen Betrieben in den Fokus gerückt und aufgezeigt werden, dass sie genauso viel leisten, wie ihre männlichen Kollegen.