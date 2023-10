Sich in der Stadt auf einen Kaffee treffen, essen gehen oder sich einmal Schuhe oder ein T-Shirt gönnen - Dinge, die banal klingen, und dennoch für viele Menschen in der Steiermark inzwischen zum unleistbaren Luxus geworden sind. Die monatlichen Fixkosten zu stemmen ist für einen immer größeren werdenden Teil der Gesellschaft eine kaum schaffbare Aufgabe. Das berichtet Iris Eder, die Leiterin der Beratungsstelle zur Existenzsicherung (BEX) der Caritas. "Ein Großteil unserer Klientinnen und Klienten haben neun Euro pro Person und Tag zur Verfügung", erzählt sie, in Zahlen sind es zwischen 65 und 70 Prozent.