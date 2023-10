Behördengänge, Ausbildung, Wohnungsmarkt – Lebensbereiche, mit denen jeder Mensch früher oder später unweigerlich in Berührung kommt. Für viele sind diese und andere Alltagsaufgaben allerdings mit negativen Erfahrungen verknüpft. Die Diskriminierung unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen ist ein Problem, dem sich die Antidiskriminierungsstelle Steiermark inzwischen seit zehn Jahren annimmt, Leiterin Daniela Grabovac blickt anlässlich des Jubiläums sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft.