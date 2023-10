Der Parkplatz des Cineplexx Graz ist am Mittwochabend gut gefüllt, im Foyer im ersten Stock scharen sich rund 1000 Menschen vor roten Absperrbändern. Sie alle warten auf zwei Personen: Paul Pizzera und Otto Jaus. Der Film "Pulled Pork" in dem die beiden die Hauptrollen spielen, feiert Steiermark-Premiere. Schon vor dem Filmstart müssen die Fans ein wenig Geduld beweisen, während sie sich bereits mit Popcorn und Getränken eingedeckt haben, befinden sich die Stars des Abends noch am Weg nach Graz - zuvor hatten die Stars im Rahmen ihrer österreichweiten Kinotour noch in Wiener Neustadt Station gemacht.