Kein gutes Haar an Donald Trump ließ Arnold Schwarzenegger am Montag in der Talkshow von US-Moderator Jimmy Kimmel. Eigentlich war der gebürtige Steirer wegen der Vorstellung seines neuen Selbsthilfebuches "Be Useful" bei "Jimmy Kimmel Live!" zu Gast gewesen, der Moderator entlockte dem ehemaligen Bodybuilder aber auch einen Kommentar zur Debatte rund um Trumps Gewicht. In der veröffentlichten Gefängnisakte des ehemaligen US-Präsidenten hatte dieser bei einer Körpergröße von 1,90 Metern ein Gewicht von 97,5 Kilogramm angegeben - eine Zahl, die ihm niemand abkaufte.

"Du bist einer der vier Top-Experten, wenn es um die männliche Statur geht - wie viel, würdest du raten, wiegt der Mann wirklich?", fragte Kimmel gerade heraus. "Ich weiß nicht wirklich, wie viel er wiegt", sagte Schwarzenegger erst. "Ich kann dir nur eines sagen: Wenn er mich fragt, was er für seine Fitness machen kann, wäre meine Antwort ,Lauf dreimal um dich selbst herum, dann bist du in großartiger Verfassung'", schoss er dann nach.

"Eher 315 Pfund"

Auf Kimmels Nachfrage, ob Schwarzenegger es also nicht für möglich halte, dass Trump 97,5 Kilogramm (215 Pfund) wiegt, hatte der gebürtige Steirer nur eine sarkastische Antwort: "Ja, genauso wie es möglich ist, dass es keinen Klimawandel gibt und dass wir die Umweltverschmutzung doch nicht wirklich reduzieren müssen." Wenn er sich dadurch gut fühle, solle man Trump in dem Glauben lassen, dass er 97,5 Kilogramm wiege, so Schwarzenegger weiter. "Er sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würde er 215 Pfund wiegen", scherzte der ehemalige Profi-Bodybuilder. "Eher sind es 315 (Anm. der Red.: 142,8 Kilogramm)." Kimmel teilte daraufhin ein weiteres Detail mit dem Publikum: "Würde das wirklich stimmen, wiegt Trump 13 Kilo weniger als bei seinem letzten Medizincheck als Präsident."

Im Moment laufen gegen den ehemaligen Präsidenten fünf Verfahren, ein Richter hat Trump in New York in einem Fall bereits schuldig gesprochen.