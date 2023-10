Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Moped kam es am Dienstagnachmittag im Grazer Bezirk Wetzelsdorf. Eine 50-jährige Frau war mit ihrem Auto auf der Frühlingsstraße in Richtung Süden unterwegs gewesen, zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 17-Jährige auf ihrem Moped auf der Grottenhofstraße in Richtung Westen, sie hatte eine 18-jährige Beifahrerin dabei.