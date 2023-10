Eine besondere Kundin hatte der Grazer Friseur Dieter Ferschinger vor Kurzem in seinem Salon zu Gast. Die Kärntner Sängerin Melissa Naschenweng hat sich in der steirischen Landeshauptstadt von dem Stylisten einen frischen Look verpassen lassen – nicht zum ersten Mal, wie sie auf Instagram preisgibt. "Seit Jahren vertraue ich mich in puncto Extensions Dieter Ferschinger an", schreibt die Musikerin.

Mit 45 Zentimeter langen Haarverlängerungen ließ sich Naschenweng ihre Mähne für die nächsten Auftritte verdichten, die blonde Farbe ließ sie bei dem Termin gleich mit auffrischen. Naschenweng ist nicht die erste Prominente, die im Friseurstuhl von Ferschinger Platz nimmt. In der Vergangenheit verhalf Ferschinger auch Persönlichkeiten wie Larissa Marolt, Heidi Klum, der ehemaligen Miss Austria Larissa Robitschko und Daniela Katzenberger zu einem neuen Look.