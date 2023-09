Der Amtsärzte-Mangel in der Steiermark ist geläufig. Wie es um die schulärztliche Versorgung steht, ist hingegen wenig bekannt. Stand der Dinge: "An 18 Pflichtschulen stand im letzten Schuljahr keine Schulärztin bzw. kein Schularzt zur Verfügung." Dort konnten keine Untersuchungen durchgeführt werden. Betroffen: rund 1500 Schülerinnen und Schüler. Das geht aus einer Anfragebeantwortung des Bildungsressorts (Landesrat Werner Amon, ÖVP) an die Neos hervor.