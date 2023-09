Der 20. Juni 2015 war ein einschneidender Tag für Graz. An diesem Samstag jagte Alen R. mit einem SUV zwei Kilometer durch die Grazer Innenstadt – drei Menschen wurden getötet, 36 verletzt. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung wurde der "Amokfahrer" nun tot in seiner Einzelzelle in der Justizanstalt Stein aufgefunden.

Der 33-Jährige war in Graz zu lebenslanger Haft nach seiner Tat verurteilt worden, er dürfte in Stein Suizid begangen haben. Auch ein Abschiedsbrief soll gefunden worden sein. Darin soll R. unter anderem seine Unschuld beteuert haben.

Auf Anfrage bestätigte das Justizministerium einen Suizid in der Justizanstalt Stein, kommuniziert jedoch aus Datenschutzgründen keine weiteren Details. Der Vorfall werde geprüft. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde vor Ort die Inanspruchnahme ds psychologischen Dienstes angeboten.