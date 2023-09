In einer Sache waren sich die anwesenden Gäste in der Seifenfabrik am Donnerstagabend einig - Holz ist der beste Baustoff. Nicht verwunderlich, denn in der großen Halle wurde an diesem Abend der Holzbaupreis Steiermark 2023 vergeben. In fünf Kategorien wurden aus 145 Einreichungen innovative Bauten, die Holz als Kernrohstoff nutzen, ausgezeichnet, darunter private Wohnbauten, mehrgeschossige Wohnbauten und landwirtschaftliche Bauten.