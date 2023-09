Sky will in Zukunft vermehrt auf Eigenproduktionen wie nonfiktionale Originals setzen. Dazu gehören unter anderem auch Realitydokus wie "Diese Ochsenknechts" und das Spin-off "Unser Hof – mit Cheyenne und Nino", die im Herbst startet. Das erzählte Sky-Entertainmentchef Christian Asanger dem "Standard" in einem Interview. Erst am vergangenen Wochenende war das Sky-Original "Der Pass" mit der Branchen-Romy in der Kategorie "Beste Serie TV/Stream" ausgezeichnet worden.

2024 stellt der Pay-TV-Sender außerdem fiktionale Eigenproduktionen allerdings ein. Man passe sich damit an die Bedürfnisse und das Nutzungsverhalten der Menschen an, so Asanger gegenüber dem Standard. Neben den Ochsenknechts und dem Spin-off, das in der Steiermark spielt, will der Sender vermehrt internationale Spielfilm- und Serien-Highlights wie "Barbie" und "Oppenheimer". Auch der Sport wird weiterhin ein primärer Fokus des Streamingdienstes sein.