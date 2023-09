Vor wenigen Tagen erst bestätigte das Außenministerium, dass es sich bei den beiden Leichen, die nach den schweren Unwettern in Griechenland gefunden wurden, um das junge Grazer Ehepaar handelte, das als vermisst gemeldet worden war. Sie hatten in einem Ferienhaus im Küstenort Potistika in der Region Pilion ihre Flitterwochen verbracht.