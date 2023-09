Strahlender Sonnenschein ist dieser Tage angesagt. Auch am Montag geht es so weiter, weiß Geosphere-Meteorologe Martin Ortner. Mit föhnigem Südwestwind klettern die Temperaturen am Thermometer bis zu 29 Grad hinaus. "Punktuell, in den tiefen Lagen im Norden der Obersteiermark sind 30 Grad nicht ausgeschlossen", sagt Ortner.