Strahlender Sonnenschein ist dieser Tage angesagt. Auch heute geht es so weiter, weiß Geosphere-Meteorologe Martin Ortner. Mit föhnigem Südwestwind klettern die Temperaturen am Thermometer bis zu 29 Grad hinaus. "Punktuell, in den tiefen Lagen im Norden der Obersteiermark sind 30 Grad nicht ausgeschlossen", sagt Ortner.

Am Dienstag kommt es dann zu einem "kleinen Auf und Ab". Eine leichte Kaltfront zieht durch die Steiermark und bringt Regenschauer und Wolken. Die Sache mit dem schlechten Wetter sollte sich aber am selben Tag noch erledigt haben. Am Mittwoch und Donnerstag wird es wieder "fast spätsommerlich" mit verbreitet 25 Grad und Höchstwerte bis 27 Grad, prognostiziert Ortner.

Die hohen Temperaturen sind höchst ungewöhnlich um diese Zeit. "Sie passen eher zu Ende August. Allein heute ist es um 5 Grad zu warm für diese Jahreszeit", sagt Meteorologe Ortner am Sonntag. Generell geht man bei der Geosphere davon aus, dass es im September bisher um 4,4 Grad zu warm war. Mehr dazu hier.