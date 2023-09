Ab heute wird die Steirische Landeshauptstadt für zwei Tage zur Trachtenmeile. Denn Graz steht am 16. und 17. September beim alljährlichen Aufsteirern ganz im Zeichen der Volkskultur. Gestartet wird am Samstag traditioneller Weise um 10 Uhr mit dem Oberlandler Kirtag im Grazer Landhaushof. Während zahlreiche Musikgruppen, unter anderen die Trachtenmusikkapelle Wießenbach / Enns und die Musikkapelle Kalsdorf, für die musikalische Unterhaltung sorgen, präsentieren die Oberlandler Graz zudem ihre Hilfsprojekte für Steirerinnen und Steirer in Not.