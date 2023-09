20 Frauen und 37 Männer setzten sich unter zahlreichen Bewerberinnen und Bewerbern durch und beginnen nun die Polizeigrundausbildung im Bildungszentrum Graz. Im feierlichen Rahmen wurden sie heute im Beisein von Landespolizeidirektor-Stellvertreter Generalmajor Joachim Huber und Landeshauptmann Christopher Drexler angelobt. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgte ein Ensemble der Polizeimusik Steiermark.

„Mit der heutigen feierlichen Amtseinführung und Ihrem geleisteten Eid knüpfen Sie ein bedeutendes Band zur Republik Österreich. Sie befinden sich am Anfang einer vielversprechenden beruflichen Reise. Ergreifen Sie die Gelegenheit und nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen im Bildungszentrum Graz zur Verfügung stehen. Danke, dass Sie sich dafür entschieden haben, diesen wertvollen Beruf zu ergreifen“, so Landespolizeidirektor-Stellvertreter Joachim Huber zu den angehenden Polizistinnen und Polizisten. In Zeiten des Personalmangels bei der Polizei dürfte dieser Dank mehr als eine Floskel gewesen sein.

Personal-Höchststand in der Steiermark

Landeshauptmann Christopher Drexler: „Tagtäglich sorgt unsere Polizei für eine sichere Steiermark. Diese Angelobung zeigt, dass die Sicherheit der Steiermark auch weiterhin in besten Händen ist. Es ist nicht selbstverständlich, sich in den Dienst der öffentlichen Sache, in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich für diese bereichernde, aber auch fordernde Ausbildung entschlossen haben und damit auch dazu beitragen, dass wir in der Steiermark einen historischen Höchststand an Polizistinnen und Polizisten haben." Derzeit gibt es 4400 Polizeibedienstete im Bundesland, Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte Anfang des Jahres 200 neue Ausbildungsplätze in der Steiermark an.

Weitere 26 steirische Damen und Herren traten ihre Grundausbildung in Oberösterreich an. Sie werden nach ihrer Ausbildung in der Steiermark eingesetzt.