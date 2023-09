Es war ein spek­ta­ku­lä­rer Über­fall, der am Don­ners­tag die­ser Woche sein Nach­spiel am Straf­lan­des­ge­richt Graz hat. Eine Frau (55) wurde in Stat­tegg am 13. De­zem­ber in ihrem ei­ge­nen Haus über­fal­len. „Ho­me-In­va­si­on“ nen­nen die Kri­mi­na­lis­ten das. Die Täter er­beu­te­ten dabei einen Safe. Die An­kla­ge um­fasst Vor­wür­fe wie Raub, schwe­ren Dieb­stahl durch Ein­bruch, Kör­per­ver­let­zung, Frei­heits­ent­zug, Heh­le­rei und Ver­ge­hen nach dem Waf­fen­ge­setz.