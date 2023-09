Am Samstag gegen 19.15 Uhr bemerkten Bewohner eines Wohnhauses in Graz-Gries eine lautstarke Auseinandersetzung. Schnell wurde klar, dass es sich um einen 59-Jährigen und seine gleichaltrige Gattin handelt. Die beiden standen am Fenster der Wohnung im fünften Stock und stritten lautstark.