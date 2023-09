Ein 19-jähriger Grazer warf am Samstag gegen 06.55 Uhr eine Whiskyflasche auf einen anderen 47-jährigen Lokalgast aus Salzburg. Die beiden Männer seien zuvor in einen Streit geraten. Unmittelbar danach nahm der 19-Jährige eine weitere Glasflasche und warf diese ebenfalls in Richtung des 47-Jährigen. Dieser wurde im Gesicht getroffen und erlitt eine schwere Verletzung.

Eine der Flaschen dürfte auch eine im Lokal anwesende 27-Jährige am Kopf getroffen haben, wodurch die Frau eine Platzwunde erlitt. Der 19-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Bei seiner Festnahme zeigte er ein äußerst aggressives Verhalten und beleidigte die einschreitenden Beamten. Weitere Erhebungen folgen.