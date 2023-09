"Wir sind sechs Stunden aus Stuttgart angereist." - Bereits seit 14 Uhr sitzt Eva Knee mit ihrer Begleitung im Dirndl vor dem Eingang zu den Grazer Kasematten, in sechs Stunden wird Andreas Gabalier die Bühne betreten. Fan ist sie seit mehr als fünf Jahren, "wir versuchen immer mehrere Konzerte während einer Tour zu schaffen", erzählt sie. Warum diesmal Graz? "Das Ambiente der Location hat uns gefallen und der gute Zweck war ein weiterer Grund, warum wir uns entschieden haben, zu kommen. Außerdem waren wir noch nie in Graz." Von der ersten Reihe aus will sie ein Konzert des Volks-Rock'n'Rollers aus der Steiermark einmal erleben, sagt sie, und ist damit nicht die Einzige.