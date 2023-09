Der Ohrwurm "Finale (Ooh Ooh)" ist am dritten und letzten Wettbewerbstag der EuroSkills 2023 in Danzig zu Recht nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen. Die Spannung steigt. Nach und nach beendet ein Schlussgong die einzelnen Bewerbe. Freunde und Familie sind in den finalen und wohl nervenaufreibendsten Minuten und Sekunden des Wettkampfes die größte Unterstützung.