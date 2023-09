Am Montag beginnt für zahlreiche steirische Schülerinnen und Schüler wieder der Schulalltag, viele werden das erste Mal in ihrem Leben vor einer Tafel sitzen. Im Rahmen der Sommerschule haben sich Kinder und Jugendliche an insgesamt 187 Schulstandorten in der Steiermark in den letzten beiden Ferienwochen intensiv auf das neue Schuljahr vorbereitet.