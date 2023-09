Zug krachte in Pkw

Alk-Lenker blieb mit Pkw auf Bahngleis stehen

Bei Neudorf in Wildon, Bezirk Leibnitz, ist am Montagnachmittag ein Triebwagen in einen Pkw gekracht. Ein Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung beim 52-jährigen Pkw-Fahrer.