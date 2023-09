Es gebe für das Tempolimit schlicht keine Grundlage mehr, sagte Salzburgs Vize-Landeshauptfrau und Umweltreferentin Marlene Svazek (FPÖ) am Wochenende. Gemeint war die elektronische 100-km/h-Beschränkung, die die Autofahrer auf der Tauernautobahn (A 10) zwischen Salzburg und Golling seit 15 Jahren bei schlechter Luftqualität einbremst. Noch heuer will die schwarz-blaue Landesregierung die entsprechende Verordnung aufheben und die Autofahrer auf dem 27 Kilometer langen Abschnitt wieder dauerhaft mit 130 km/h fahren lassen. Begründung: Die Stickoxid- und Feinstaubwerte in der Luft hätten sich über die Jahre deutlich reduziert, womit das Tempolimit überflüssig geworden sei.