Klimaaktivisten blockierten Straßen in Graz und Klagenfurt

In Wien waren der Schwarzenbergplatz und in Innsbruck die Innstraße betroffen, in Graz kam es rund um den Kaiser-Josef-Platz sowie den Dietrichsteinplatz zu Stau. In Klagenfurt klebten sich die Aktivisten auf der Villacher Straße fest.