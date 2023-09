50 Feuerwehrleute von fünf Wehren aus dem Bezirk Voitsberg mussten am Samstag zu einem Großeinsatz ausrücken. In einem Wirtschaftsgebäude auf einem Anwesen in Modriach war ein Brand ausgebrochen, ein elfjähriger Bursche hatte die Flammen aus 100 Meter Entfernung bemerkt.