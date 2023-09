Großer Bahnhof im kleinen Kreis für einen Weltsteirer: im malerischen Pürgg bekam Burgschauspieler Klaus Maria Brandauer ein Ehrenzeichen überreicht, das zuvor noch niemand im Steirerland in Händen hielt. Landeshauptmann Christopher Drexler würdigte das Wirken des Bühnen-Giganten mit dem Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst, I. Klasse. Für Brandauer, der kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, ist es Ausdruck einer weiteren außerordentlichen Wertschätzung durch die Landesspitze, die ihm schon vor zehn Jahren den Ehrenring des Landes verliehen hat. Zur Feierstunde im Gasthaus Krenn eingefunden hatten sich neben Brandauers Familie und Freunden aus Altaussee auch Hermann Schützenhöfer und Franz Voves, die Brandauer seinerzeit am Pogusch den Ehrenring an den Finger gesteckt hatten. Die beiden Alt-Landeshauptleute stellten dabei erneut im Duett ihre Sangeskünste unter Beweis und rührten - als Zwischengang - mit dem Heimatlied-Klassiker "Znachst han i a Roas gmacht ins steirische Land" den Ausgezeichneten abermals zu Tränen.