In der kleinen Backstube in der Grabenstraße in Geidorf, in der die gebürtige Kraubatherin Elisabeth Genser-Köhl und Grazerin Vera Straschek Torten und Cake-Pops in allen Formen und Farben zauberten, geht Ende Oktober das Licht aus. Das gaben die beiden Meisterkonditorinnen am Samstag auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Elf Jahre lang hatte das Duo gemeinsam für die Menschen in Graz und weit darüber hinaus gebacken, jetzt sei es an der Zeit, das Kapitel zu beenden.