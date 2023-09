Zu einem Arbeitsunfall kam es am Freitagnachmittag in Graz. In einer Lagerhalle war ein 30-jähriger Arbeiter aus mehr als drei Metern Höhe zu Boden gestürzt.

Der Mann aus Ungarn hatte gegen 17 Uhr in der Halle einer Großhandelsfirma Verpackungen umgeräumt, als er abstürzte. Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass eine vorgesehene Sicherheitsvorrichtung vergessen wurde anzubringen.

Verletzungen unbestimmten Grades

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in die Uniklinik Graz gebracht. Der Sachverhalt wird an die Staatsanwaltschaft Graz berichtet. Das Arbeitsinspektorat Steiermark wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.