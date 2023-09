"Hab ich es doch gewusst!", ruft Madgalena Hechtl und freut sich. Gemeinsam mit drei anderen Schülerinnen sitzt sie in einem Klassenraum der Mittelschule Deutschfeistritz vor dem Computer und hat eine schwierige Aufgabe - Brüche lösen. Ihr und Schulkollegin Kathrin Zechner rauchen die Köpfe: "Deutsch mag ich viel lieber als Mathe", sagt Zechner und lacht. Am Bildschirm müssen die beiden Teenager Brüche nach Größe sortieren: Was ist größer als 5/10? Was kleiner?