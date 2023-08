Festgenommen wurden zwei Männer aus Weißrussland wegen Ladendiebstahls in einem Geschäft in Judenburg. Die Filialleiterin hatte den Diebstahl bemerkt und sprach die Verdächtigen daraufhin an. Die beiden Männer ergriffen die Flucht, aufmerksame Passanten konnten sich jedoch das Fluchtfahrzeug merken und beschrieben der Polizei die Fluchtrichtung.