Auch am Sonntag waren Freiwillige Feuerwehren im Aichfeld noch aktiv, um beim Beseitigen der Hagelschäden von Freitagnacht zu helfen. Gut zu wissen: "Hagelunwetter wie zuletzt im Raum Knittelfeld sind am Sonntag kein Thema", so Christian Pehsl (Geosphere, vormals ZAMG). Das Aichfeld bleibe "eher verschont".

Das haben die Steirer dem kräftigen Wind zu verdanken. So bleibt die Front – Starkregen inklusive – noch in Westösterreich. Am Montagnachmittag ziehen Gewitter ins Land. Bis dahin hat es noch 28 bis 29 Grad.

Denn ein Genua-Tief rückt näher – das bedeutet "kräftige Schauer und punktuell auch Unwetter", erklärt Pehsl. Ob und welche unwettergeplagten Bezirke im Süden und Südwesten der Steiermark getroffen werden, lässt sich noch nicht exakt vorhersagen.

Ab Donnerstag wieder sonniger

Aber der Spätsommer kommt noch: "Ab Donnerstag (31. 8.) sieht es wieder gut aus", so der Meteorologe. Es dürfte "überwiegend sonnig bleiben – mit Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad Celsius". Weil die Wassertemperaturen noch hoch sind, stehen noch schöne Badetage an.