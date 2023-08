Photovoltaik-Anlagen findet man mittlerweile an vielen Orten: Auf Dächern, an Fassaden oder auf Freiflächen. Um den Sonnenstrom optimal zu nutzen, werden die Anwendungsformen dabei immer innovativer: bauwerks- oder verkehrsintegriert, freistehend oder sogar schwimmend. Südlich von Graz in Fernitz-Mellach wurde die erste Floating-PV-Anlage in der Steiermark auf einem Schotterteich errichtet. Mit der APA sprach der Betreiber über die Anlage und nachhaltiges Wirtschaften.