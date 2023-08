Während die anderen Kinder in der Pause im Schulhof herumrennen, sitzt Manuel vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock. "Über die Stufen hab ich es nicht geschafft", erzählt der 15-Jährige. Mit der Prothese am linken Bein und der Orthese am rechten. Und mit der Treppenraupe hätte es zu lange gedauert.