Die drückende Hitze machte vielen Steirern am Freitag neuerlich zu schaffen. Und tatsächlich kletterten die Temperaturen wieder auf bis zu 33,6 Grad. Hitzepol war zum Start ins Wochenende, Leoben. Dahinter folgten Kapfenberg-Flugfeld mit 33,1 Grad, 32,9 Grad waren es in Deutschlandsberg, Zeltweg und Bruck meldeten 32,8 Grad. Selbst am Abend ging das Thermometer nur langsam nach unten – nach 17 Uhr zeigten die meisten Messstationen im Süden der Steiermark noch deutlich über 30 Grad an, am wärmsten war es da am Grazer Lendplatz mit 33,1 Grad.

Die niedrigsten Temperaturen wurden am Freitag in Mariazell mit 15,1, Präbichl mit 13,3 und Rottenmann mit 15,8 gemessen. Für die Nacht auf Samstag kündigte Geosphere Steiermark im gesamten Bundesland Abkühlung an – diese kam in Form von Gewittern.

Zahlreiche Blitze verzeichnete das Blitzortungssystem Aldis etwa rund um Murau, aber auch in der Landeshauptstadt, wo es gegen 22 Uhr auch zu regnen begonnen hat, begleitet von starken Windböen.

Heftiges Gewitter über Graz

Eine sogenannte Superzelle ging über Graz nieder. Beinahe im Sekundentakt lösten sich Blitze und Donner ab. Diese legte auch den Jakominiplatz in Graz lahm, teilweise waren Oberleitungen aufgrund eines Blitzschlages ohne Strom, zahlreiche Straßenbahnen konnten nicht mehr weiter fahren und stauten sich auch in der Herrengasse. Mancherorts fiel auch die Straßenbeleuchtung aus, so war etwa die Klosterwiesgasse finster.

Hagelgewitter zerstörten Autos

Auch über Judenburg und Teile der Obersteiermark zog ein kurzes, aber heftiges Hagelgewitter hinweg. Hagelkörner, die mehrere Zentimeter groß waren, zerstörten auch Autos.

Noch während des Unwetters rund um Knittelfeld wütete, mussten die Feuerwehren Knittelfeld, Apfelberg, Sachendorf, Spielberg, Großlobming, Kobenz und St. Margarethen zu dutzenden Einsätzen ausrücken. Der Hagel hat im Bereich Knittelfeld zahlreiche Hausdächer, Lichtkuppeln und Carports durchschlagen, es gab über 65 Einsätze, berichtet die Feuerwehr.

Die Aufräumungsarbeiten dauerten bis spät in die Nacht und werden bei Tagesanbruch fortgesetzt © Feuerwehr Apfelberg

Die Temperaturen in der Steiermark sollten sich zwischen 15 Grad im Norden und 22 Grad im Süden einpendeln.

Hitze bleibt bis Sonntag

Der Samstag bleibt sonnig mit Temperaturen bis zu 34 Grad. Am Nachmittag sind zwischen dem Mur- und Ennstal wieder Schauer möglich. Und die Hitzewelle bleibt den Steirern mit Prognose vom Freitag länger erhalten, als zunächst gedacht: Auch am Sonntag sind in den meisten Regionen zwischen 30 und 33 Grad drin, es bleibt überwiegend sonnig. Nur in Liezen ist es bedeckt, mit etwa 26 bis 28 Grad und einzelnen Schauern. Ab Montag dürfte es dann überall abkühlen – mit Regen und Höchstwerten zwischen 19 und 26 Grad.