Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag auf der Fehringerstraße in Übersbach. Ein 76-Jähriger war mit seinem E-Bike auf der L207 Richtung Fürstenfeld unterwegs gewesen uns wollte auf Höhe der Hausnummer 71 nach links in eine Gemeindestraße einbiegen.