Verdächtige Geräusche auf einem Firmengelände in Unterfladnitz im Bezirk Weiz machten am späten Samstagabend einen Nachbarn stutzig. Er verständigte die Polizei. Die Polizeistreife entdeckte daraufhin drei Männer aus Ungarn, die gerade dabei waren, große Mengen an Eisenteilen in einen Kleintransporter zu laden.