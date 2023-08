Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen kam es am Samstagnachmittag in der Nähe von Hartberg. Ein 65-Jähriger war mit seinem Auto auf der L 406 von Winzendorf unterwegs in Richtung Flattendorf. Als er nach links abbiegen wollte, kollidierte der Mann mit dem entgegenkommenden Auto einer 62-jährigen Frau aus dem Bezirk Güssing. Das Fahrzeug der Frau wurde in den Straßengraben geschleudert.