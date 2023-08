Vollbesetztes Auto landete in Mitterbach am Erlaufsee auf dem Dach

Glimpflich verlief ein Unfall auf der B20 im Gemeindegebiet Mitterbach am Erlaufsee am Samstagabend. Ein Pkw war von der Straße abgekommen und am Dach gelandet, alle fünf Insassen konnten sich selbst befreien.