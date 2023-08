Tödlich endete ein Motorradunfall am Samstagvormittag im Bezirk Weiz. Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land war mit einem weiteren Motorradlenker auf der L 104 zwischen Birkfeld und Gasen unterwegs, als er in einer Linkskurve plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er prallte gegen die Leitschiene und wurde in weiterer Folge 20 Meter durch die Luft geschleudert, eher er im Straßengraben zum Liegen kam. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der 47-Jährige noch an der Unfallstelle.