Der Skandal rund um das salmonellenverseuchte Hühnerfleisch aus Polen, das unter anderem für einen Todesfall in Kärnten sorgte, sorgt nun auch innerhalb der Land- und Geflügelwirtschaft für Diskussionen. Der Verein "Land schafft Leben" mit Sitz in Schladming kritisiert den derzeit gängigen Import von Fleisch aus dem europäischen Ausland und den gleichzeitigen Export von Geflügel aus Österreich. Mindestens 30 Prozent des Hühnerfleisches in der Gastronomie wird im Moment aus Ländern wie Polen, Tschechien und der Ukraine importiert, schätzt der Obmann der österreichischen Geflügelwirtschaft, Markus Lukas.