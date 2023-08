In der Nacht auf Dienstag ist in einem Mehrparteienhaus in Mureck ein Feuer ausgebrochen. Warum, ist noch unklar. Ein 39-jähriger Wohnungsbesitzer aus dem Bezirk Südoststeiermark bemerkte Rauch in der Küche. Er rief die Feuerwehr und weckte seinen 16-jährigen Sohn auf.