Der Juli 2023 war einer der wärmsten in der österreichischen Messgeschichte, global betrachtet sogar der wärmste seit Jahrtausenden. Das wirkt sich auch auf die steirischen Seen aus, sie werden stetig wärmer. Was Badegäste als angenehm empfinden könnten, lässt Forscherinnen und Forscher warnen. Sie befürchten, dass das System See in Zukunft in Gefahr geraten könnte.