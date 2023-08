Wie Bestattungsbetriebe auch an Schulen Nachwuchs suchen

63 Bestattungsbetriebe in der Steiermark decken zwar den Bedarf, dennoch ist in der Branche laut Wirtschaftskammer Nachwuchs gefragt. Ein Unternehmen versucht nun mit Vorträgen an Schulen, Interesse am Job zu wecken.