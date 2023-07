Wandern, Bergsteigen, Klettern – die Berge sind für viele Menschen ein Ort zum Kraft- und Energietanken. Sie können aber auch schnell zur gefährlichen Falle werden, nicht zuletzt wegen unpassender Ausrüstung. So musste die Bergrettung erst vor Kurzem eine holländische Familie retten, die auf ihrer Wanderung von der Finsternis überrascht worden war. Fünf bis 15 Mal pro Tag muss die Bergrettung in der Steiermark ausrücken, um Menschen aus alpinen Notlagen zu retten. "Gerade in diesem Moment sind drei Einsätze am Laufen", sagt Stefan Schröck, Landesleiter der Bergrettung, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung am Montagnachmittag.