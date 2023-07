Zwei mutmaßliche Ladendiebe nahm die Polizei am Wochenende in Kindberg fest. Die beiden in Niederösterreich und Kärnten gemeldeten Asylwerber aus Georgien (37 und 47 Jahre alt) wurden von der Polizei beim Versuch, in einem Geschäft Hygieneartikel zu stehlen, auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Erste Ermittlungen ergaben jetzt, dass die beiden Männer aufgrund ihrer Vorgehensweise noch für andere Ladendiebstähle verantwortlich sein könnten. Zudem fand die Polizei im Auto der beiden Verdächtigen Güter im Wert von mehr als tausend Euro, bei denen es sich offensichtlich um Diebesgut handelte. Die Waren wurden sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Leoben an.