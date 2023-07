Über der steirischen Landeshauptstadt grollt am Dienstagmorgen der Himmel - die erwarteten schweren Unwetter sind zumindest in der Nacht von Montag auf Dienstag ausgeblieben. "Die größten Zellen haben sich in Norditalien und Slowenien entladen, dort gab es starke Stürme und teils extremen Hagel", sagt Meteorologe Christian Pehsl von der Geosphere Austria. Tennisballgroße Körner kamen unter anderem rund um die Städte Pordenone und Accano Decimo herunter, über Cologne Monzese nahe Mailand fegte ein Sturm hinweg.

Ganz blieben die Steiermark und Kärnten allerdings nicht verschont, Ausläufer der massiven Gewitterlinie trafen auch Teile der beiden südlichen Bundesländer und ließen dort Regengüsse niedergehen. "Derweil sind wir allerdings sehr glimpflich davongekommen", so Pehsl.

Gewitter über der Südsteiermark

Noch kann der Meteorologe allerdings nicht Entwarnung geben, "binnen einer halben Stunde kann sich wieder irgendwo eine Zelle bilden, die dann über Österreich zieht", sagt er. Die Lage müsse aus diesem Grund weiter genau beobachtet werden. "Die wildesten Wetter sollten aber in Slowenien bleiben."

Vor allem südlich von Graz kommt es im Moment verstärkt zu Gewittern mit Blitzen und Regen, das Wetter zieht von Slowenien herauf über den Bezirk Deutschlandsberg. "Bis Mittag werden diese flächendeckenden Regenschauer auf jeden Fall noch anhalten", so Pehsl. Im Raum Leibnitz kommt es zu Stromausfällen: