Es blieb Samstagnachmittag wohl kein Fleckchen verschont. "In der gesamten Steiermark wird es heute Schauer und Gewitter geben", kündigte Alexander Podesser, Leiter der Geosphere Austria in der Steiermark, zuvor an. Zuerst traf es die Obersteiermark.

Am späteren Nachmittag zog das Unwetter dann über die restliche Steiermark. Das Gute daran: Das Gewitter tobte nur bis zum frühen Abend. Die Nacht sollte ruhig verlaufen.

Gegen Anfang der Woche donnert es wieder

Heute wird es dann deutlich wärmer und die Gewittergefahr sinkt. Tagsüber sind Temperaturen von 24 bis 26 Grad zu erwarten. Noch deutlich höher werden sie am Montag ausfallen: bis zu 32 Grad sind vor allem im Süden prognostiziert. "Dafür steigt die Gewittergefahr aber leider wieder an", erklärt Podesser.

Am Nachmittag wird es wohl wieder donnern und blitzen. Auch am Dienstag können Schauer niedergehen. Mit nur noch 22 Grad im Schnitt wird es dann auch deutlich kühler werden. Ähnliche Temperaturen sind dann auch für den Mittwoch vorhergesagt – zum Glück allerdings ohne Regen und Gewitter.